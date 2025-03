Carnaval de Brasília: crianças curtem a folia desde que estavam na barriga

As pequenas Liz e Iara Lopes curtem a folia desde que ainda estavam na barriga da mãe - (crédito: Luís Nova/Esp. CB/D.A Press)

Espuma, purpurina e bolha de sabão. Para além dos adultos, o carnaval brasilienses é marcado pela fofura das crianças que, fantasiadas, encantam a todos com a simpatia e o gingado que carregam nos pés desde pequeninos.

Bloco mais que tradicional em Brasília, o Vassourinhas tem um público grande, que é marcado pela presença das crianças. Neste sábado (1º/3), os pequenos se divertiram na roda ao lado dos garis do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

As pequenas Liz e Iara Lopes, 5 e 2 anos, respectivamente, curtem a folia desde que ainda estavam na barriga da mamãe, Ionara Lopes, 37, servidora pública. “Trazemos elas todos os anos, desde que eram bebês. Chegamos logo que a festa começa e só saímos apenas quando elas pedem, porque inventar de sair antes é pedir para arrumar confusão”, contou a mãe.

O pequeno Raul Karim, de apenas 2 anos, pulava ao lado do pai Guilherme Karim e da mãe, Eduarda Alencar. Eles saíram do Entorno do DF, mais especificamente de Valparaíso de Goiás, para curtir o bloco das Vassourinhas.

Goiana e brasiliense, o casal carrega um amor inexplicável pelo estado de Recife. “Escutar o frevo faz nosso coração disparar, e o Raul também ama”, disse Guilherme, enquanto iniciava uma música tradicional do estado para o filho completar.

Super heróis, fadas, princesas e animais. No bloco, as crianças aproveitam a folia para expressar suas personalidades por meio da fantasia. Enquanto correm, dançam e frevo e rolam pelo gramado, os pais admiram a festa infantil, como quem saiu de casa apenas para fazer o gosto das crianças.