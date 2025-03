Reforço no transporte público para o pós carnaval é confirmado

Por Bárbara Xavier*



A Secretaria de Transporte e Mobilidade irá disponibilizar ônibus para atender à demanda dos blocos de pós-carnaval. Dentre os eventos confirmados na capital, dois bloquinhos esperam aproximadamente 10 mil foliões: o Vai com as Profanas, que começa às 14h, com concentração na Galeria dos Estados, e o Vamos FullGil, no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano, iniciando às 15h. Ambos os blocos têm dispersão marcada para às 21h.

Além dos bloquinhos, um Encontro de Mulheres do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) está marcado para às 13h, nas proximidades da Torre de TV, Via S2 e Rodoviária do Plano Piloto, com previsão para finalizar às 17h.

A secretaria também orienta que os foliões utilizem o transporte público para evitar congestionamentos e garantir um retorno seguro para casa.