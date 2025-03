Torre de TV completa 58 anos com grande festa neste domingo (9/3)

A Torre de TV celebra o 58º aniversário, neste domingo (9/3), com uma grande festa. O evento, que promete animar a tarde de brasilienses e turistas, contará com uma programação diversificada e interativa, entre 13h e 17h.

A programação inclui espaços temáticos para fotos, brinquedos como cama elástica, totó e ping-pong, distribuição de pipocas e picolés, além da brincadeira "Acerte a Torre". Para os clientes BRB que visitarem o Mezanino, o banco preparou promoções gastronômicas especiais, com descontos e brindes em pratos e bebidas.

Ao adquirir o prato de parmegiana para duas pessoas, no valor de R$ 158, os clientes ganham dois drinks ou cafés expressos, além de uma sobremesa. Um prato especial, criado para a celebração do aniversário da Torre, também será oferecido por R$ 58, incluindo uma sobremesa. Além disso, a carta de drinks estará com 58% de desconto para os clientes BRB.

Desde 2020, o BRB é responsável pela gestão da Torre de TV, tendo promovido a revitalização do espaço, incluindo a fonte, o mirante, os espelhos d'água, os canteiros próximos à Torre e o Jardim Burle Marx. O local recebe cerca de 10 mil visitantes por mês.