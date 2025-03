Brasília inicia o fim de semana com calor e sem previsão de chuva

Enquanto o fim do verão se aproxima, as tais águas de março que Tom Jobim e Elis Regina cantavam estão um pouco tímidas no DF. A capital inicia este fim de semana com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva, após uma semana com apenas um dia de precipitações.



























Com o céu aberto neste sábado (8/3), o sol estará muito presente na manhã e tarde dos brasilienses e as temperaturas vão subir. A máxima esperada é de 30 °C, enquanto a mínima registrada foi de 18 °C. A falta de ventos pode dar uma sensação ainda maior de calor.

O que chama atenção é a grande amplitude térmica, a diferença entre a temperatura mais baixa e a mais alta prevista. Essa grande diferença é mais comum no período de seca do DF. No entanto, em dias como este sábado, em que a umidade varia entre os 40% e 80%, a sensação pode ser de abafamento.