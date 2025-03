Homem é preso por incendiar barracos, no Recanto das Emas, neste sábado

Um homem, de 24 anos, foi preso acusado de incendiar barracos na Quadra 406 do Recanto das Emas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve o suspeito no início da manhã deste sábado (8/3), após denúncias de agressão física e verbal a uma mulher que morava na região. O incêndio causado pelo criminoso destruiu cinco moradias e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para conter as chamas que se espalharam rapidamente e destruiu outras habitações próximas.

Os policiais realizam uma patrulha na região quando avistaram um casal pedindo ajuda. Após contato com as autoridades, a mulher relatou ter sido agredida fisicamente e insultada pelo suspeito. Um outro homem tentou intervir, mas também foi atacado pelo criminoso.

A PMDF realizou buscas e encontrou o homem próximo ao Conjunto E da mesma quadra. Ele foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu agressivo e fez ameaças à vítima. O suspeito foi autuado por incêndio criminoso, lesão corporal, vias de fato e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

O incêndio atingiu cinco barracos na quadra. O CBMDF foi acionado às 5h21 e enviou quatro viaturas para conter as chamas. A ação rápida das equipes impediu que o fogo se espalhasse para outras habitações. Não houve vítimas.