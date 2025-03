Carnapati faz a alegria da criançada no Eixo Cultural Ibero-americano

O feriado de carnaval terminou, mas o brasiliense ainda tem opções de blocos neste sábado (8/3). Para entreter as crianças, o Carnapati levou várias opções de diversão para o estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano e a criançada pôde acompanhar espetáculos, brincar nos infláveis e até adotar animais de estimação.

O evento foi realizado pela manhã deste sábado e foi a melhor opção do pós-carnaval infantil. De crianças fantasiadas a colegas dos atores mirins, todo mundo estava em busca de diversão. “Está muito legal, eu estou me divertindo muito”, diz Igor Araújo, 10 anos. O menino conta que esse é mais um dia de folia. “Eu gosto de carnaval, eu aproveitei lá no clube Vizinhança e hoje voltei para me divertir muito”, complementa.

O bloco juntou famílias para curtir, cada um qual a própria idade. Isadora Mendonça, 4 anos, estava fantasiada de unicórnio e quando perguntada se estava se divertindo foi rápida e certeira: “muito”. Ela veio com os pais e o irmão, Gustavo, 15, que comemorou uma opção de carnaval familiar. “Vir em família não tem como explicar a felicidade. O ambiente está maravilhoso, perfeito. Tem um lugarzinho para a Isadora brincar, não tem nada melhor que isso”, avalia. Quem ainda quiser curtir o pós carnaval com a criançada tem a opção do CarnaFamília em São Sebastião no domingo (9/3).

Uma boa causa











O evento é uma iniciativa da Cia. Teatral Mapati e aproveita o período de carnaval para apresentar o trabalho feito com as turmas infantis. Este ano, a ideia foi aproveitar o momento para ajudar ONGs que resgatam animais de rua. Por isso, o evento pedia a doação voluntária de ração para gatos e cachorros. A iniciativa era tocada por uma parceria entre o Projeto Cats & Dogs e o pet shop Cia. da Terra.

Os animais acabaram virando uma atração da manhã das crianças. Os pequenos brincaram e acariciaram bichinhos e o cercadinho com cachorros e gatos teve mais atenção do que os brinquedos infláveis. “Queria adotar todos os cachorros que estão aqui. Pena que minha mãe não deixou”, afirma Igor Araújo, 10 anos.

“Um evento como esse é importante para conseguirmos lares para esses animais. Mas eles também encantam a todos”, reflete Maria Eduarda Rosa, coordenadora da ação. Ela conta que os bichinhos já estão mais acostumados com esse tipo de projeto. “A gente ama trazê-los para esses eventos”, comenta.

A coordenadora acredita que há algo de especial em poder ver tanta gente interessada pela feira de adoção. “A gente é movido pela força do amor e da coragem e é lindo ver o resultado”, relata Maria eduarda que exalta as possibilidades que essa adoção traz. “Só quem tem um animal sabe o que é o amor de verdade”, crava.