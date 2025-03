Incêndio destrói cinco barracos no Recanto das Emas neste sábado

Um incêndio atingiu cinco barracos na quadra 406 do Recanto das Emas, no DF, na madrugada deste sábado (8/3). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h21 e enviou quatro viaturas para conter as chamas. A ação rápida das equipes impediu que o fogo se espalhasse para outras habitações. Não houve vítimas.

Após o combate do fogo, os bombeiros realizaram o rescaldo, o monitoramento e o isolamento da área para evitar novos focos de incêndio. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar o que pode ter causado o incidente. Ainda não informações as causas do incêndio.

Memória

O caso deste sábado (8/3) relembra um incêndio de grandes proporções ocorrido na mesma quadra do Recanto das Emas, em 21 de fevereiro deste ano. Na ocasião, o fogo destruiu cerca de 30 barracos e deixou 22 famílias desabrigadas.

Mesmo sem vítimas, os moradores perderam praticamente todos os pertences, incluindo móveis, roupas e documentos. O incidente chamou atenção para os riscos das ocupações irregulares, onde a proximidade entre as moradias e o uso de materiais inflamáveis facilitam a propagação das chamas.

Após o incêndio, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou medidas emergenciais para auxiliar os desabrigados, incluindo o repasse de auxílios financeiros e a distribuição de cestas básicas. Além disso, o governo reforçou planos para reorganizar a área e impedir novas ocupações irregulares, a fim de evitar tragédias semelhantes no futuro.