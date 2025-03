Colisão entre dois veículos deixa mulher ferida na Asa Norte

Uma colisão frontal entre dois carros deixou uma pessoa ferida na madrugada deste domingo (9/3), na quadra 402, da Asa Norte. O acidente envolveu a jovem F. O. R., de 21 anos, que conduzia um Onix preto e uma mulher identificada como Sra. A. P. G. C, 46, dona de um Honda Fit prata, que apresentava escoriações no joelho e dores no peito.

O acidente ocorreu por volta de 00h36 e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Após o atendimento da ocorrência, os bombeiros constataram que motorista do Honda Fit necessitava de cuidados e foi encaminhada para hospital particular.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelo local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. O CBMDF informou que não acompanha a evolução clínica da vítima após o encaminhamento ao hospital.