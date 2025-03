Homem é morto a facadas, no Itapoã, na madrugada desta segunda-feira (10/3)

Um homem foi morto a facadas, no bairro condomínio Del Lago, no Itapoã, por volta de 00h40 desta segunda-feira (10/3). O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que foi acionado para atender à ocorrência, informou que a vítima, que não foi identificada, sofreu diversas perfurações.

Ao chegar no local do assassinato, as equipes encontraram a vítima já sem sinais vitais. A 6ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ficou responsável por investigar o homicídio.

Não há informações sobre a identidade do autor ou motivações para o crime.