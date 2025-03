Detran deteve 75 motoristas que dirigiam alcoolizados no fim de semana

As operações foram feitas em Águas Claras, Ceilândia, Taguatinga, Planaltina e Sobradinho II - (crédito: Agência Brasília)

Mais de 10% dos veículos parados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) neste fim de semana estavam sendo conduzidos por motoristas alcoolizados. A ação, realizada entre a noite de sexta-feira (7/3) e a madrugada desta segunda-feira (10/3), abordou 710 condutores e constatou que 75 deles dirigiam sob influência de álcool.

Os agentes flagraram, ainda, 25 motoristas não habilitados, 24 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e 28 que conduziam veículos com escapamentos alterados. Foram feitas, também, 110 autuações por infrações diversas, e 53 veículos foram removidos ao depósito da autarquia.

“Nossas ações têm o caráter preventivo mesmo quando trabalhamos de forma repressiva, pois abordamos e retiramos das vias condutores potencialmente candidatos a se envolver em sinistros de trânsito, o que poderia ser fatal e trágico em muitos casos”, disse o diretor substituto de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Wesley Cavalcante sobre a ação.

As operações foram feitas em Águas Claras, Ceilândia, Taguatinga, Planaltina e Sobradinho II, tendo contado com o apoio da Polícia Militar. No total, foram aplicados 670 testes de alcoolemia.



* Com informações da Agência Brasília