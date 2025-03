Engavetamento envolvendo três veículos deixa uma pessoa ferida na DF-001

Um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida e provocou um engarrafamento na DF- 001 na manhã desta segunda-feira (10/3). O acidente ocorreu por volta das 7h30, no Km 58, na altura do Ultrabox. Um homem de 25 anos, motorista do caminhão envolvido na colisão, precisou de atendimento médico e foi transportado consciente e desorientado para o Hospital Regional do Gama, apresentando um quadro de crise nervosa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a colisão envolveu um caminhão baú, um VW Gol e um GM Spin. Os condutores dos demais automóveis não ficaram feridos após o impacto.

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento, impactando o trânsito. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para o local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.