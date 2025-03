Defensoria Pública realiza 21º Dia da Mulher segunda-feira (10/3)

Na segunda-feira (10/3), das 8h às 16h, será realizada a 21° edição no Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). O evento será no Setor Comercial Norte, no Plano Piloto, onde serão oferecidos vários serviços, como cortes de cabelo, orientação jurídica, emissão de documentos e consultas médicas, entre outros. Também serão realizadas oficinas de artesanato e servido lanche, e, para a valorização da autoestima feminina, o Senac oferecerá cortes de cabelo.

Mães que quiserem comparecer, mas não tiverem com quem deixar seus filhos, poderão levá-los. Haverá uma brinquedoteca onde as crianças poderão se divertir enquanto suas responsáveis são atendidas.

A última edição do Dia da Mulher — evento que ocorre sempre às primeiras segundas-feiras de todo mês ou, se a data for feriado, no primeiro dia útil subsequente — registrou mais de 2,4 mil atendimentos.



Serviços

Na área jurídica, a DPDF disponibilizará serviços de mediação e orientação jurídica e contará com parceiros que oferecerão assistência psicossocial e exames de DNA.

Em Saúde, entidades convidadas — como a Associação Brasileira de Atenção à Assistência em Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, a Secretaria de Saúde e o Instituto Sabin — disponibilizarão consultas com médicos cardiologista e exames clínicos, eletrocardiogramas, mamografias, aplicações de vacinas e testes de HPV às mulheres na faixa etária de 30 a 49 anos.

Para mulheres dos 14 aos 24, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, técnico ou superior, o Instituto Fecomércio-DF oferecerá vagas de estágio em várias empresas. Ainda no aprimoramento de mão-de-obra, o Senac realizará cadastros para cursos gratuitos. As interessadas devem levar CPF, RG, dados escolares e pessoais, como endereço e telefone ou email de contato.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF também facilitará informações sobre vagas de trabalho e acesso à CTPS Digital, seguro-desemprego, orientação profissional, Cesta do Trabalhador e inscrições e orientações para cursos de qualificação profissional e de acesso a programa de microcrédito.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF), por sua vez, emitirá segunda via do Cartão Mobilidade, ação que também contará com a parceria da Caixa Econômica Federal. O banco federal, inclusive, ajudará a fazer consultas ao PIS e ao FGTS, desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e do FGTS, emissão de boletos e do cartão social, entre outros serviços.

Proteção

A Secretaria da Mulher do DF terá equipes no local orientando mulheres sobre como se proteger e denunciar a violência doméstica. Serão disponibilizados atendimentos e outros serviços aos que as vítimas de agressões têm direito. Nessa linha do combate à violência de gênero, o Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) oferecerá atendimento psicossocial e de prevenção e enfrentamento da violência doméstica.

*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal