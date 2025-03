Distrito Federal registra quatro assassinatos em três dias

Lindaci Ferreira, 43 anos, foi assassinado na porta de casa, com tiros na cabeça, no Morro Azul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Em apenas três dias, quatro pessoas foram assassinadas e duas ficaram gravemente feridas em diferentes regiões do Distrito Federal. Os casos, registrados entre o último sábado (08/03) e esta segunda-feira (10/03), ocorreram em Planaltina, São Sebastião, Itapoã e Recanto das Emas, por motivações que vão desde desentendimentos domésticos a invasões domiciliares. A onda de violência preocupa moradores, que relatam sensação de insegurança. Autoridades investigam os crimes, e alguns suspeitos já foram presos.

A região de São Sebastião registrou o maior número de ocorrências: dois homicídios e uma tentativa. Um dos casos foi na tarde de domingo (09/3), por volta das 14h, na Quadra 12 do Morro Azul. Lindaci Ferreira, 43 anos, foi assassinado na porta de casa, com tiros na cabeça, após um vizinho intervir na discussão da vítima com a esposa, que chegou ser agredida fisicamente pelo marido.

Testemunhas relataram o desespero no momento do crime. "Eu ouvi os tiros e corri para ver. O rapaz ainda estava agonizando no chão. Chamamos o socorro, mas demorou demais. Isso nunca havia acontecido na nossa região. Moro aqui há 26 anos e estou com muito medo e traumatizada com o que aconteceu", disse uma moradora, que preferiu não se identificar.

Ronney Augusto Matsui, delegado adjunto da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), explicou que o autor dos disparos seria um vizinho, que interveio na briga do casal e atirou contra Lindaci. "Ele poderia ter intercedido de outra forma, mas optou por atirar", afirmou o delegado. O suspeito, de 28 anos, tem passagens por tráfico e violência doméstica e, até o fechamento desta edição, continuava foragido.

Execução

O segundo homicídio em São Sebastião ocorreu na madrugada de segunda-feira (10/03). Um homem identificado como U.S.N., 28, foi morto a tiros na garupa de uma moto, no Bairro Residencial Oeste. Um motociclista não identificado pela Polícia Civil (PCDF) se aproximou e efetuou de três a quatro disparos, atingindo a vítima na região da têmpora, entre os olhos e o ouvido.

A polícia investiga se o homicídio está relacionado a uma briga que a vítima teve em um bar, horas antes do crime. "O autor dos disparos pode ter seguido a vítima após a confusão", explicou Matsui. O caso é investigado como homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, uso de meio que gerou perigo comum e emboscada. O autor dos disparos está foragido.

Também na madrugada de segunda-feira (10/03), foi registrada uma tentativa de homicídio em São Sebastião. Dois homens foram presos após invadir uma residência e tentar matar um jovem de 20 anos e o pai dele, de 54, no Setor Bela Vista. As vítimas estavam na casa quando ouviram barulhos no portão e no telhado. Em seguida, os criminosos entraram na residência com uma arma de fogo e dispararam contra o homem de 54 anos, atingindo-o nas costas.

Mesmo ferido, ele se defendeu com uma barra de ferro e agrediu um dos invasores, que teve uma grave lesão no crânio. O suspeito, de 26 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Base. O outro invasor, de 22, foi detido horas depois e levado para a delegacia. Com ele, foi encontrada uma arma de fogo. Ambos passarão por audiência de custódia e responderão por tentativa de homicídio e invasão de domicílio.

Segundo a investigação, o jovem de 20 anos estaria tentando obter imagens dos criminosos na região, pois eles vinham praticando furtos na vizinhança. Por conta disso, os invasores decidiram atacá-lo e ao pai. O delegado adjunto da 30ª DP destacou que a mistura de álcool e drogas foi um fator determinante para o crime. "Muitos dos casos que temos registrado envolvem consumo de substâncias que potencializam a agressividade", afirmou.

Facadas

No condomínio Del Lago, no Itapoã, um homem foi assassinado a facadas na madrugada de segunda-feira (10/03). Testemunhas disseram que a vítima discutiu com o autor do crime momentos antes do ataque. Segundo investigações, a discussão pode ter ocorrido por causa de uma dívida de aluguel no valor de R$ 50. O suspeito do homicídio foi preso em flagrante e responderá por homicídio qualificado.

O delegado Thiago da Rocha, que substitui a titular da 6ª DP, explicou que a brutalidade do crime sugere um motivo torpe. "O autor desferiu diversas facadas e ainda golpeou a vítima na cabeça com um pedaço de madeira. Estamos apurando a motivação, mas tudo indica que seja por conta da dívida de aluguel", disse.

No Recanto das Emas, um homem foi encontrado morto na Quadra 309, também na madrugada de segunda-feira (10/03). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que a vítima apresentava perfurações no tórax, possivelmente causadas por uma faca, e sinais de lesões na cabeça. Ao lado do corpo, foi encontrada uma pedra ensanguentada. A 27ª Delegacia de Polícia é a responsável pela região do Recanto das Emas e investiga o caso.

Na madrugada de sábado (08/3), Dia Internacional da Mulher, Vanessa do Socorro Ferreira, 30, foi esfaqueada e morta por uma ex-amiga, em Planaltina. De acordo com a PCDF, o motivo do crime seria vingança, após a vítima ter roubado a bicicleta da autora, em 2024. A bicicleta teria sido trocada por drogas. A suspeita foi presa pelos policiais civis da 16ª DP (Planaltina) no local do crime.

Ela confessou ter matado Vanessa a facadas e indicou à polícia o local exato onde desferiu os golpes contra a vítima. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Dados

Segundo levantamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), apesar do aumento de homicídios em janeiro de 2025, a tendência de longo prazo é de queda nos números. Em janeiro deste ano, foram registrados 19 homicídios, um aumento de 26,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 15 vítimas. No entanto, comparando com janeiro de 2023, que teve 22 homicídios, houve uma redução de 13,6%.

De acordo com a pasta, a longo prazo, a tendência é de queda expressiva na criminalidade. No ano passado, o DF registrou 6,8 homicídios por 100 mil habitantes, a menor taxa desde 1977. Em 2024, a capital teve 203 vítimas de homicídio, representando uma redução de 13,2% em relação a 2023, que teve 234.