Mulher é presa em Goiás por tortura e exploração sexual no Gama

Uma mulher foi presa, acusada de tortura, exploração sexual de adolescentes, lesão corporal grave e associação criminosa. A ação da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) ocorreu na última quinta-feira (6/3), mas foi divulgada nesta segunda-feira (10/3). Os crimes ocorriam há meses no Setor Leste do Gama, no entanto a suspeita foi capturada na cidade de Planaltina de Goiás.

As investigações revelaram que a suspeita submetia mulheres e adolescentes a atos de extrema violência física e psicológica, além de explorá-los sexualmente para obter vantagens financeiras. Um adolescente foi vítima de queimaduras graves nas mãos e na língua, além de agressões com pauladas na cabeça e em outras partes do corpo.

Duas vítimas conseguiram escapar do local, um adolescente no dia 24 de janeiro e uma mulher dois dias depois. Ambos se esconderam por um período, inclusive dormindo em áreas de mata, temendo serem encontrados pela agressora. Ela agora segue à disposição da Justiça.