Homem em situação de rua é espancado e morto na região central do Gama

Um homem em situação de rua, de identidade ainda não identificada, foi espancado e morto no Setor Central do Gama na manhã desta terça-feira (4/3). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o assassinato ocorreu por volta das 5h30.

Segundo informações de testemunhas, a vítima foi espancada por outros homens em situação de rua. Tudo aconteceu em uma localidade próxima à 14ª Delegacia da Polícia Civil do DF (PCDF). Após o espancamento, o homem morreu no local.

Agentes da polícia civil foram acionados para realizar a perícia no local do crime. A PCDF investigará o homicídio.