Motociclista de 40 anos morre após acidente na DF-140, em São Sebastião

Na tarde desta segunda-feira (10/3), um motociclista de 40 anos morreu após se envolver em um acidente, no km 9 da DF-140, sentido Jardim ABC, depois do Condomínio Santa Bárbara, região de São Sebastião.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe de socorro chegou ao local, encontrou o motociclista caído no chão.

Após atendimento inicial, os bombeiros constataram que a vítima apresentava lesões incompatíveis com a vida, tendo seu óbito declarado ainda no local.

O motorista do outro veículo envolvido no acidente, que não teve a idade divulgada, não se feriu. A Polícia Militar (PMDF) foi chamada e ficou responsável pelo local. O Corpo de Bombeiros não soube informar as causas do acidente.