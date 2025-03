Dom Marcony, 1º bispo nascido no DF agora é cidadão benemérito de Brasília

O atual Arcebispo Militar do Brasil, Dom Marcony, foi agraciado, na manhã desta segunda-feira (10/3), com o título de Cidadão Benemérito de Brasília. Nascido na Vila Planalto em 3 de março de 1964, o religioso foi o primeiro sacerdote que nasceu e se consagrou na capital.

A solenidade ocorreu no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). À mesa, estiveram presentes os deputados distritais Wellignton Luiz (MDB) e João Cardoso (Avante), os deputados federais Bia Kicis (PL) e Valmir Campelo (PFL-DF); o Cardeal Paulo Cezar, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador Roberval Belinati e representantes do meio militar.

Ao Correio, o Arcebispo declarou estar grato pela honraria. "Estou grato a Deus, porque tudo é Dele, por Ele e para Ele, como é meu lema, mas igualmente àqueles que se fazem presente: a minha família, os amigos e as instituições. Por eu ter servido sempre em Brasília, como padre, depois como bispo auxiliar, eu sempre digo a todos: 'vocês me ensinaram a ser padre e bispo em Brasília, agora, me envia para o Brasil inteiro!' onde eu vou, levo um pouco da capital, do nosso povo, da nossa cultura, como igualmente recebo de todo o Brasil que aqui chegou primeiro que eu, os nossos candangos que chegaram para levantar a nossa cidade, com tanta coragem e alegria. Então, hoje é um dia de emoção, de alegria, mas, sobretudo, de gratidão ", disse.

Dom Marcony foi nomeado como Prelado do Ordinaria do Militar do Brasil em 12 de março de 2022, após o Papa Francisco aceitar a renúncia de Dom Fernando José Monteiro Guimarães.

Honraria

Os títulos de Cidadão Honorário de Brasília e de Cidadão Benemérito de Brasília são símbolos de reconhecimento público concedidos a indivíduos que ofereceram uma contribuição relevante para a sociedade do Distrito Federal. O título de Cidadão Benemérito é reservado a quem nasceu no DF, enquanto o de Cidadão Honorário é concedido a homenageados naturais de outros estados.