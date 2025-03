Policial morto em treinamento será sepultado nesta terça-feira (11/3) em Goiás

Será sepultado nesta terça-feira (11/3) em Goiânia o policial civil que morreu em um hospital particular de Brasília no último domingo (9/3). Rafael da Gama Pinheiro, 35 anos, teve um mal súbito enquanto participava do Curso de Operações Táticas (COT) da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), realizado no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em Brasília, no último dia 26 de fevereiro. Rafael estava internado em coma desde então.

O velório terá início às 14h e acontecerá no cemitério Complexo Vale do Cerrado, na capital goiana. O sepultamento será às 17h30 e contará com salva de tiros e honrarias.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) emitiu uma nota lamentando o ocorrido. “A Polícia Civil de Goiás manisfesta profundo pesar pelo falecimento do policial civil Rafael da Gama Pinheiro. Neste momento de dor, a PCGO se solidariza com familiares e amigos desejando força e conforto para seus corações. Que Deus ampare a todos”, publicou a corporação nas redes sociais.