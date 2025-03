Homicídio no Recanto: Polícia investiga participação de adulto

A polícia não descarta a participação de um adulto na morte de um homem na madrugada desta segunda-feira (10/3), no Recanto das Emas. Até o momento, um adolescente de 16 anos foi apreendido, suspeito de envolvimento na morte do homem de 31 anos. O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia, na quadra 309 do conjunto 15 da região, onde a vítima foi encontrada sem vida em via pública.

Este é o quarto homicídio registrado no Distrito Federal em um intervalo de apenas três dias. Segundo o delegado Fernando Fernandes, da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), a participação de um terceiro suspeito é uma das principais linhas de investigação. “É comum que nesses casos, algum adulto encomende uma morte, usando crianças para executar o crime”, explicou.

A vítima apresentava perfurações no tórax e lesões na cabeça, provocadas por uma pedra, a qual foi encontrada ensanguentada ao lado do corpo. Logo que foi preso, o rapaz de 16 anos confessou o crime, alegando ter discutido com a vítima enquanto usavam drogas. O segundo suspeito, um adolescente de 15 anos, já foi identificado e está sendo procurado pela polícia.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A polícia continua as investigações para localizar e prender o segundo suspeito, além de apurar a motivação do crime e a possível participação de um adulto.