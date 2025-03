Inmet prevê tempo quente e ensolarado para esta terça-feira (11/3)

As águas de março estão atrasadas este ano em Brasília. A previsão do tempo indica que teremos mais uma semana quente, seca e ensolarada na capital do país. Para esta terça-feira (11/3), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperatura máxima de 34°C e umidade relativa do ar podendo chegar a 20%. A temperatura mínima foi registrada por volta de 6h na região de Águas Emendadas, quando os termômetros marcaram 14°C.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, a chance de chuva nesta terça-feira é mínima. "A partir de amanhã (quarta-feira), começa a aumentar a chance de chuva, porém, a previsão mostra apenas a possibilidade de precipitações rápidas e isoladas. Devido ao calor extremo, qualquer instabilidade ou nuvem carregada pode causar um temporal, mesmo que de rápida duração", explica.

Cuidados com o calor

- Beber muita água

- Utilizar umidificador, baldes ou bacias com água para elevar umidade

- Não praticar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h

- Usar filtro solar