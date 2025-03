Vídeo: chuva forte atinge Samambaia e causa danos nas residências

Residências sofreram danos após as chuvas da tarde desta terça-feira (11/3) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Fortes chuvas atingiram Samambaia nesta terça-feira (11/3). Após dias de sol forte, a água surpreendeu os moradores da região e causou danos pela cidade.

"A chuva começou do nada. Estava bastante sol e, de repente, o tempo fechou. Começou leve, mas foi piorando e comecei a ouvir o barulho das telhas da minha casa caindo e quebrando", contou o publicitário Gabriel Albuquerque, de 23 anos. Segundo o morador, houve uma queda de energia e ele teve que conter a entrada de água nos cômodos. "A chuva durou uns 10 ou 15 minutos, mas o estrago já estava feito", completou Gabriel, que disse estar trabalhando em Home Office, usando velas e lanternas devido à falta de luz.

O temporal, que começou no fim da tarde, atingiu as regiões de Samambaia Norte e Sul e chegou a derrubar árvores nas quadras 313 e 515.

Árvore quebra e cai após forte chuva em Samambaia Sul (foto: Cedida ao Correio)

Confira o vídeo de danos em residência após chuvas em Samambaia:

No Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia, na QR 119, as aulas desta noite foram suspensas, após alagamento de parte do ginásio.