Filha de Adriana Villela aparece em julgamento da mãe no STJ

Carolina não falou com a imprensa, durante o tempo em que esteve no STJ - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Carolina Villela, filha da arquiteta Adriana Villela, esteve no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), nesta terça-feira (11/3), para assistir ao julgamento do recurso especial da defesa da mãe dela.

Carolina não quis falar com a imprensa. Foi ela quem encontrou, na época do crime, os corpos dos avós — o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela e a advogada Maria Carvalho Mendes Villela — e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva.

Adriana foi condenada a 61 anos e três meses de prisão pelo assassinato dos pais e de Francisca, mas responde ao processo em liberdade. Uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) fez com que um pedido de prisão imediata fosse emitido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).



































O julgamento foi adiado após o ministro Sebastião Reis Júnior, presidente da Sexta Turma do STJ, pedir mais tempo para analisar o processo. Com a sessão suspensa, Carolina deixou o tribunal às pressas, sem falar com a imprensa.

Mudanças

O pedido de prisão imediata foi inicialmente encaminhado na primeira instância, após a publicação do acórdão do STF, que autorizou a execução imediata das penas impostas por tribunais do júri.

O recurso que está sendo julgado pelo STJ foi enviado pela defesa, que alega, entre outros pontos, que só conseguiu acesso a algumas mídias com depoimentos de outros réus apontados como cúmplices quando o júri tinha sido iniciado, o que teria configurado cerceamento de defesa e trazido prejuízos processuais à ré.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho