Eliminatórias

"Capital da Seleção Brasileira", diz Ibaneis sobre jogo no Mané Garrincha O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que Brasília tem "a melhor condição de receber grandes eventos". Partida ocorre em 20 de março, contra a Colômbia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026