Um homem que estava foragido por suspeita de homicídio foi preso, na noite desta terça-feira (11/3), no Setor Comercial Sul. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do BPChoque (PATAMO) atuou em operação conjunta com o GTOP 21 para capturar o suspeito, que foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (DP).