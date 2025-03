Motorista que morreu em acidente na BR-060 era médico da Polícia Científica

O motorista que bateu um carro de luxo e morreu na BR-060 na noite de terça-feira (11/3) era Alberto Dalmacio Villalba de Faria, médico legista da Polícia Científica de Goiás. Ele tinha 34 anos.

No Instagram, a polícia lamentou a morte do profissional. "Médico Legista lotado na Regional de Anápolis (10ª CRPTC/Anápolis), dedicou-se com excelência e compromisso à sua função, sendo reconhecido e admirado por colegas e amigos. Filho da delegada aposentada da PCGO, Dra. Ana Maria Villalba Faria, e do Coronel da Reserva da PMGO, Alberto Lacerda de Faria, deixa um legado de dedicação à segurança pública", afirmou.

Nos comentários da publicação, amigos expressaram pesar pela perda. "Será lembrado como uma pessoa atenciosa e gentil", comentou Eva Taucci, esposa de um colega de trabalho de Alberto. "Dr. Alberto era uma pessoa super alto astral, não tinha tempo ruim com ele", acrescentou a amiga Sharen Machado.

O acidente ocorreu no quilômetro 82 da rodovia, no trecho que liga Anápolis a Brasília.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-GO), o médico dirigia um Volvo XC40 quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma árvore. Depois, com o impacto, o carro pegou fogo e Alberto morreu no local.

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CMBGO) informou que trata-se de um veículo elétrico. Os militares foram acionados, mas ao chegar ao local a vítima já estava morta. Ainda conforme o CBMGO, o corpo de vítima estava carbonizado no banco do passageiro e preso às ferragens.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.