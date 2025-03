Quadrilha é presa por mais de 60 golpes de falsas reservas em pousadas

Um grupo suspeito de aplicar golpes em mais de 60 pessoas foi preso nesta quarta-feira (12/3) em Goiânia (GO), durante a Operação Sem Reservas, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Os criminosos faziam o anúncio de falsas diárias em pousadas de Pirenópolis (GO) e induziam as vítimas a fazer pagamentos antecipados via PIX. Após o depósito, os golpistas bloqueavam os clientes. A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e resultou no cumprimento de oito mandados de prisão e sete de busca e apreensão.

Segundo as investigações da PCDF, os criminosos criavam perfis falsos de pousadas nas redes sociais, oferecendo preços abaixo do mercado para atrair as vítimas. Durante a negociação via mensagens, os suspeitos se passavam por proprietários e enviavam contratos falsificados para dar credibilidade ao golpe.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O esquema golpista funcionava de forma organizada, com divisão de tarefas, uso de múltiplas contas bancárias e diversas chaves PIX. Na maioria dos casos, as vítimas descobriam a fraude somente após chegar em Pirenópolis. A região que conta com mais pessoas sendo enganadas é a de Brazlândia, com mais de cinco são moradores prejudicados.

A operação envolveu quase 60 policiais civis e cumpriu os mandados expedidos pelo Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Essa foi a segunda grande ação da PCDF contra esse tipo de crime. A primeira, chamada Operação Pireneus, ocorreu em novembro de 2024 e prendeu três pessoas, que respondem por estelionato e organização criminosa.