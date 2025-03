Defensoria oferece serviços jurídicos e apoio psicossocial nas escolas

O projeto Defensoria nas Escolas chega ao Caic Ayrton Senna, em Samambaia, nesta quinta-feira (13), das 9h às 16h, e na sexta (14), das 8h às 13h, disponibilizando serviços jurídicos e psicossociais.

Uma parceria entre a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e a Secretaria de Educação (SEEDF), oferece, além dos atendimentos, encontros educativos realizados pela Escola de Assistência Jurídica. As atividades começaram na sexta-feira e seguem até segunda-feira (17).

Os encontros educativos podem ser presenciados na Escola Classe 431, no Centro de Ensino Médio 123, no Centro de Ensino Médio 414, no Caic Ayrton Senna e no Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia, onde a proposta é fortalecer o vínculo entre os jovens e a unidade escolar.

Hélvia Paranaguá, secretária de Educação, pontua sua felicidade com a parceria realizada e os bons resultados já alcançados. “É uma parceria necessária para fortalecer o vínculo entre a comunidade escolar e o acesso à Justiça. São milhares de estudantes já impactados”.

Segundo a secretária, emm 2025, a iniciativa será ampliada para todas as regiões administrativas do DF "garantindo, assim, que mais escolas sejam beneficiadas com esse trabalho de escuta, orientação e prevenção, essencial para a construção de um ambiente escolar mais acolhedor", ressalta.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado