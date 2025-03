Jogo da Seleção Brasileira vai desencadear 40 vagas para ambulantes

A Secretaria-Executiva das Cidades irá cadastrar os ambulantes interessados em trabalhar no dia do jogo, que irá acontecer no dia 20 de março na Arena BRB Mané Garrincha. A Secretaria irá disponibilizar 25 vagas para barracas posicionadas na área descampada após a ciclovia na SRPN Quadra 901, e outras 15 para posicionadas no gramado do estacionamento do Planetário.

No momento da inscrição, o vendedor deverá levar consigo o documento pessoal com foto e comprovante de endereço no nome do ambulante ou declaração de residência, além de uma cópia de cada. É obrigatório o pagamento do preço público, que custa R$ 21,92 para barraca de 16 m² e de R$ 27,40 para a de 20 m².

A divulgação dos ambulantes contemplados será divulgada nesta sexta-feira (14/3), no site do Governo. Para receber a licença eventual, é só comparecer no dia 19, no Anexo do Palácio do Buriti no período de 9h às 17h, onde todos irão receber também orientações sobre o trabalho no dia do evento.

Se o número de inscrições ultrapassar a quantidade de vagas ofertadas, um sorteio no aplicativo Sorteio Fácil irá ser realizado de forma imediata após o término do horário previsto para as inscrições.

Para demais informações, acesse o edital completo no aqui.