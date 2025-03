Seminário no Conic discutirá segurança das mulheres no próximo dia 15/3

Em alusão ao mês da mulher, o CONIC sediará o 1º Seminário Internacional Sobre Práticas de Prevenção para a Segurança das Mulheres, neste sábado (15/3). O evento será realizado no auditório do CRECI DF, localizado no Edifício Boulevard Center, das 8h às 12h. Especialistas e autoridades estarão reunidos para discutir estratégias de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres.

Promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão(Jica) e pela Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal (Feconseg-DF), o encontro terá a participação da Embaixada do Japão, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A prefeita do Conic e presidente da Feconseg-DF, Flávia Portela, ressalta que o seminário é uma oportunidade para refletir sobre o papel de todos na construção de uma sociedade mais segura para as mulheres. "A violência de gênero é uma realidade que afeta a vida de muitas, e é essencial que a sociedade civil se una em esforços concretos para oferecer apoio e estratégias eficazes de prevenção”, afirma.

Entre os destaques da programação, o Tenente-Coronel RR da PMDF e ex-bolsista da JICA, José do Nascimento Rêgo Martins, ministrará a palestra "Estratégias de Prevenção da Violência no Japão: Lições do Curso Internacional de Gestores de Polícia Comunitária".