Polícia procura suspeito que tentou roubar adolescente na Asa Sul

A polícia procura um homem que tentou roubar uma adolescente, no início de março, na 108 Sul. No dia do crime, o suspeito tentou agarrar a jovem para pegar seus pertences, mas local estava movimentado e algumas pessoas gritaram. O homem se assustou e fugiu.

A vítima registrou boletim de ocorrência na 1ª DP (Asa Sul). Câmeras de segurança registraram a ação, porém o suspeito ainda não foi encontrado. Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Cívil do Distrito Federal (PCDF) pelo telefone 197.



*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho