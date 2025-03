Programa de combate às drogas e violência percorre escolas do DF

O objetivo é levar os jovens a refletir sobre as consequências do uso de drogas e da violência - (crédito: Divulgação/Grooveonline)

O programa Grooveon-line Prevenção, iniciativa de conscientização sobre os perigos das drogas, bullying e violência, deu início, nesta terça-feira (11/3) à sua edição de 2025. A ação, que conta com o apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, vai percorrer 26 escolas do Distrito Federal até junho, com o objetivo de impactar toda a comunidade escolar.

A primeira escola a receber o programa foi o Centro de Ensino Médio Urso Branco, no Núcleo Bandeirante. Ao longo do mês de março, outras oito unidades de ensino serão contempladas, com apresentações em dois horários: 9h30 e 13h30. O cronograma inclui colégios em Sobradinho, Recanto das Emas e Planaltina.

Durante os encontros, serão oferecidas palestras ministradas por profissionais das áreas de psicologia, coaching e constelação familiar, além de apresentações teatrais e musicais. O objetivo é levar os jovens a refletir sobre as consequências do uso de drogas e da violência, incentivando-os a buscar um futuro promissor e a explorar profissões ligadas à cultura.

Com 15 anos de atuação e mais de 60 mil estudantes atendidos, o programa Grooveon-line Prevenção se destaca pelo uso da arte como ferramenta de conscientização. O projeto conta com a participação de artistas renomados, como a Banda Grooveon-line, o cantor Denilson Bhastos e o grupo de teatro Cia. Lábios da Lua.

Confira o conograma de março:

11/03 - Centro de Ensino Médio Urso Branco, Núcleo Bandeirante;

12/03 - Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, Sobradinho;

13/03 - Centro Educacional 308 Cívico Militar, Recanto das Emas;

18/03 - Centro Educacional Pompilho Marques de Souza, Planaltina;

19/03 - Centro de Ensino Fundamental 03, Planaltina;

20/03 - Centro de Ensino Médio 01, Planaltina.