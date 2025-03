Visão empresarial ajudou a melhorar Brasília, diz Ibaneis

A união do governo do Distrito Federal com empresários tem ajudado a melhorar a eficiência da gestão pública, segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB). Durante o evento Brasil Summit Brasília, realizado pelo LIDE em parceria com o Correio Braziliense nesta quarta-feira (12), o governador disse que a visão empresarial é importante para dar agilidade à máquina pública.

“É exatamente com esse espírito que nós temos administrado o Distrito Federal e graças a Deus as coisas têm dado certo. A gente tem um espírito de união pelo trabalho, pelo desenvolvimento e isso gera um impacto muito grande exatamente em quem mais precisa, que é a população mais carente. Então esse é o foco do nosso governo com a visão empresarial. É por isso também que as coisas têm dado certo”, disse.

Veja o debate completo:

“(Com essa visão empresarial) a gente consegue dar agilidade a uma máquina tão pesada que é a máquina do governo. E você acaba imprimindo isso dentro do espírito de todos os secretários, administradores e dos próprios servidores do governo do Distrito Federal”, afirmou o Ibaneis, que detalhou que preza pela eficiência nas reuniões do governo para discutir políticas públicas.

“É exatamente por isso, a partir dessa organização econômica, com a parceria e mãos dadas com os empresários da cidade, com o alinhar no desenvolvimento da capital da República, é que a gente tem governado a nossa cidade”, completou.



























O governador Ibaneis Rocha está em seu segundo mandato como governador do Distrito Federal. Antes de chegar ao cargo, fez carreira como advogado e empresário. Fundou um escritório de advocacia em 1994, o Ibaneis Advocacia. Apesar de o escritório ainda levar seu nome, ele está afastado desde que assumiu o governo.

