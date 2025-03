Projeto leva música e reflexão a presos por violência doméstica

Em celebração ao Mês da Mulher, o Projeto Redescobrir promove uma ação de sensibilização para detentos da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II) condenados por crimes de violência doméstica. Na próxima terça-feira (18/3), um grupo de sete artistas, incluindo cantores e atores, realizará um espetáculo com música e poesia, visando estimular a reflexão e a mudança comportamental dos apenados.

O repertório, que inclui canções de artistas como Renato Teixeira e Chico Buarque, foi escolhido pelos próprios detentos e servidores da PDF II. O evento faz parte de um conjunto de ações do Projeto Redescobrir, que busca oferecer aos apenados a oportunidade de refletir sobre seus crimes e promover uma efetiva reintegração social.

Além do espetáculo, os detentos participam de cursos ministrados por psicólogos da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Cerca de 100 homens, divididos em duas turmas, participam de palestras e atividades que visam sensibilizá-los e capacitá-los a reconhecer seus erros, promover mudanças pessoais e reintegrar-se à sociedade após o cumprimento da pena.

O projeto também se preocupa com o bem-estar dos profissionais que atuam na PDF II. Na manhã do dia 18, será realizada uma apresentação exclusiva para agentes penitenciários, psicólogos, professores, enfermeiros, médicos, assistentes sociais e demais servidores da penitenciária, como forma de homenagear e valorizar o trabalho desses profissionais.

O Projeto Redescobrir foi um dos vencedores do primeiro concurso de projetos inovadores do MPDFT, realizado em 2024, conquistando o terceiro lugar e recebendo um subsídio de R$ 10 mil para a contratação de apresentações culturais. A promotora Andrea de Carvalho Chaves, gestora do projeto, destaca que o objetivo principal é que os detentos incorporem as mensagens dos cursos e das apresentações em suas vidas.

"Se pelo menos um dos detentos puder se sensibilizar e incorporar as mensagens e reflexões em sua própria vida, todo o esforço terá valido a pena", afirma a promotora. Gabriela Gonzalez, co-gestora do projeto, ressalta a importância da arte como instrumento de reflexão, provocação, inspiração e mudança, e destaca o papel das oficinas na desconstrução de estruturas patriarcais.

Marcelo Praxedes, diretor da PDF II, destaca a importância da assistência adequada e de ações de reflexão social para a reeducação e reintegração dos detentos. Ele ressalta que a penitenciária tem se reorganizado para adotar boas práticas no tratamento dos internos, e enfatiza o papel fundamental do policial penal como agente ressocializador.