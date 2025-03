Incêndio atinge comércio no Guará II nesta sexta-feira (14/3)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um bar localizado no Guará II, na manhã desta sexta-feira (14/03). O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado para combater as chamas no estabelecimento localizado na QE 40, Rua 1 do Polo de Modas. O imóvel comercial, que estava fechado no momento do incidente, gerou uma grande quantidade de fumaça e fogo intenso concentrado no térreo.

O CBMDF enviou três viaturas para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, as equipes encontraram a gravidade da situação e imediatamente iniciaram o combate ao fogo. Enquanto uma equipe trabalhava na extinção das chamas, outra realizava buscas para garantir que não houvesse vítimas no local. O incêndio foi controlado antes que se espalhasse para as edificações vizinhas e para o subsolo do imóvel.

Após a extinção das chamas, as equipes realizaram o rescaldo, uma operação que visa eliminar focos remanescentes de fogo, e executaram a ventilação tática para dissipar a fumaça acumulada no interior do bar. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do ocorrido. Não houve vítimas.