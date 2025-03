Sexta-feira com 513 oportunidades de emprego nas agências

As agências do trabalhador encerram a semana disponibilizando, nesta sexta-feira (14/3), 513 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho no Distrito Federal. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Há oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência prévia nas funções. Os salários chegam a R$ 4,5 mil. O posto com maior remuneração é o de supervisor de vendas comercial. Há uma vaga aberta e o candidato precisa ter experiência anterior na função e Ensino Superior completo na área de gestão comercial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).