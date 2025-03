Sudoeste recebe caravana de proteção animal neste sábado (15/3)

A Caravana de Proteção Animal irá acontecer neste sábado (15), das 9h às 18h, no ParCão do Bosque do Sudoeste - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Sudoeste recebe, neste sábado (15/3), a caravana de proteção animal, que traz programação marcada para durar o dia inteiro. A programação começa às 9h e segue até 18h no ParCão do Bosque do Sudoeste, na SQSW 104. O público poderá levar os pets para realizar exames veterinários e vacinação, além de poder se informar sobre canal para denúncias de maus-tratos e participar de palestras, distribuição de material educativo, sorteios de brindes e desfile de pets. Também haverá demonstrações com cães de operações das forças de segurança.

A Divisão de Operações Especiais (DOE/PCDF), o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCÃES/PMDF), o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS/CBMDF), o Grupo de Operações com Cães (PF) e o Núcleo de Operações com Cães (PPDF) são os órgãos confirmados nesse evento. Às 15h, uma cerimônia com a participação desses representantes promove um reforço na conscientização da proteção animal no DF e relembra a importância da adoção responsável.

Data: Sábado (15/3)

Horário: Das 9h às 18h

Local: ParCão do Bosque do Sudoeste, na SQSW 104

Informações: (61) 99887-2727