Tráfico de luxo: criminoso que atendia clientes de alto poder aquisitivo é preso

A Polícia Civil do DF prendeu um traficante de 42 anos acusado de anunciar e vender drogas por meio das redes sociais. O suspeito atuava na modalidade “delivery” e usava um carro para entregar os entorpecentes em áreas nobres da capital para clientes, na maioria das vezes, de alto poder aquisitivo.

Por três semanas, policiais da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) observaram a atuação do criminoso, que é morador do Guará. Numa das imagens feitas pelos investigadores, é possível ver o suspeito em um carro chumbo entregando cocaína na porta da residência de um homem. O flagrante ocorreu na quarta-feira, pouco antes da prisão. No mesmo dia, ele esteve nas regiões do Lago Norte, Asa Sul e Asa Norte.

De acordo com o delegado-chefe adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo, esse tipo de tráfico tem crescido em regiões de maior poder aquisitivo e se tratava de um verdadeiro delivery de cocaína.

Na ação, o homem foi abordado pelos policiais civis, quando foram encontradas em sua posse porções de cocaína, parte delas já embaladas para venda. Confira o vídeo: