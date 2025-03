Tarifa do Entorno: ANTT mantém suspensão de reajuste no DF e Entorno

O reajuste de 2,91%, que seria aplicado sobre as passagens de ônibus entre o Distrito Federal e o Entorno, está oficialmente suspenso por seis meses. A decisão da diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (14/3).

"A Deliberação nº 86, de 22 de fevereiro de 2025 adia por seis meses, os efeitos da Deliberação nº 78, de 14 de fevereiro de 2025, que autorizou o reajuste de 2,919%, que seria aplicado sobre o coeficiente tarifário vigente do serviço de transporte rodoviário semiurbano interestadual e internacional de passageiros", diz texto do Diário Oficial da União.

No último dia 20 de fevereiro, três dias após a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgar o aumento das passagens de ônibus do Entorno, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela (MDB), firmaram um acordo para a criação de um consórcio que subsidiará as tarifas de ônibus entre Brasília e o Entorno.