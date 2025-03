Policial civil é autor de disparo contra homem em situação de rua

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - (crédito: TÂNIA RÊGO/ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL)

O homem em situação de rua alvejado de raspão no pescoço, nesta quinta-feira (14/3), após, supostamente, assediar uma mulher, foi atingido por um policial civil. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o fato foi registrado e encaminhado à Corregedoria-Geral da PCDF (CGP) para investigação.

O fato ocorreu por volta das 8h30 de quinta-feira. O homem em situação de rua, que tem 22 anos, levou um tiro após, supostamente, assediar uma mulher que seria companheira do autor do disparo. O crime ocorreu na área verde entre o Parque da Cidade e a SQSW 100. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o tiro pegou de raspão no pescoço da vítima, que foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF).

Testemunhas

Segundo os militares, uma testemunha relatou que estava passeando com seu cachorro quando ouviu um barulho semelhante a uma explosão. Ao olhar em direção à ciclovia, avistou um casal e um homem em situação de rua, que sinalizava que havia levado um tiro.

Em conversa preliminar com os bombeiros, a vítima relatou que o disparo ocorreu após ele ter, supostamente, "mexido" com a companheira do autor, que tem 45 anos. Até a tarde dessa quinta, a informação da PM era de que o autor dos disparos teria fugido da cena. Nesta sexta-feira (14/3), no entanto, a PCDF informou que "todos os questionamentos relacionados ao caso serão analisados no curso da apuração conduzida pela CGP."