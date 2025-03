Setor Noroeste terá mais ônibus aos sábados, a partir de amanhã (15/3)

As viagens para o Noroeste saem da Rodoviária do Plano Piloto vão aumentar de 38 para 53, aos sábados. - (crédito: Divulgação/Semob-DF)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) aumentou a circulação de ônibus para o setor Noroeste aos sábados, a partir de amanhã (15/3), com o acréscimo de 15 viagens na linha 116.2, subindo de 38 para 53 partidas.

Os veículos saem da Rodoviária do Plano Piloto no horário de maior demanda, entre 5h50 e 6h50 da manhã, contando com 12 viagens a mais, sendo uma partida a cada seis minutos. As outras três viagens serão no final da tarde, aumentando a oferta de ônibus a partir das 17h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A linha 116.2 é comandada pela Piracicabana, com a tarifa no valor de R$ 3,80. Confira abaixo os horários de saída dos veículos na Rodoviária do Plano Piloto.

Madrugada: 5h40 | 5h50 | 5h56

Manhã: 6h02 | 6h08 | 6h14 | 6h20 | 6h26 | 6h32 | 6h38 | 6h44 | 6h50 |7h | 7h10 | 7h30 | 7h50 | 8h10 | 8h30 | 8h50 | 9h10 | 9h30 | 9h50 | 10h10 | 10h30 | 10h50 | 11h10 | 11h30 | 11h50

Tarde: 12h10 | 12h30 | 12h50 | 13h10 | 13h30 | 13h50 |14h10 | 14h25 | 14h40 | 14h55 | 15h10 | 15h25 | 15h40 | 15h55 | 16h10 | 16h25 | 16h40 | 16h55 | 17h10 | 17h25 | 17h40 | 17h55

Noite: 18h10 | 22h30 | 23h20