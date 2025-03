Tentativa de homicídio: homem é atingido por seis tiros em via pública no Gama

Na madrugada deste domingo (16/3), um homem, 35 anos, foi atingido por seis disparos de arma de fogo em uma via pública localizada na quadra 15, no Setor Leste, do Gama. Ao Correio, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a vítima, levada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), apontou para três suspeitos, sendo dois adolescentes — um deles teria sido o autor dos disparos.

O crime ocorreu por volta das 3h e, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima foi atingida por tiros nas duas pernas, nas duas mãos, no quadril e no pescoço. Mesmo assim, foi transportado "consciente e orientado" ao hospital.

Hospitalizado, o homem foi entrevistado por uma equipe de plantão da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), que solicitou perícia e levantamento de câmeras de segurança do local, a fim de identificar os autores do crime, que seguem foragidos. Segundo a PCDF, ainda não se sabe a motivação do crime.