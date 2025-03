Homem é preso por tráfico de drogas em Santa Maria

Homem é preso por tráfico de drogas na Santa Maria. Com ele, foram encontrados diversas porções de drogas e dinheiro em espécie - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso na tarde de sábado (15/3) por tráfico de drogas na Santa Maria. A prisão ocorreu durante um patrulhamento do BPChoque (PATAMO), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Com o homem, foram encontradas diversas porções de drogas, dinheiro em espécie e uma balança de precisão.

Leia também: Homem é preso com maconha e arma falsa no Recanto das Emas

O homem já possuía passagens pela polícia também por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à 20ª DP (Gama).

No dia anterior, sexta-feira (14), um homem de 37 anos foi preso por tráfico de drogas na área rural do Paranoá, localizada na divisa entre o DF e Goiás, enquanto outros três foram detidos pelo mesmo crime.

No total, foram apreendidos cerca de 48 papelotes de cocaína, porções de maconha, diversos aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos sem comprovação de origem e R$ 400 em espécie.