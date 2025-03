Motociclista morre em colisão entre carro e moto, em Sobradinho

Na manhã deste sábado (15/3), um motociclista, ainda não identificado, morreu após colidir com um Fiat Argo, de cor cinza, em Sobradinho. Quando o socorro chegou ao local do acidente, o homem estava em parada cardiorrespiratória. Apesar de feitos os protocolos de reanimação cardiopulmonar, durante 40 minutos, a vítima não resistiu.

O óbito foi declarado ainda no local do acidente, por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão ocorreu na QMS 33, lote 2, em frente ao Restaurante Mineiro.

O motorista do Fiat Argo não se feriu. Uma das faixas de rolamento foi interditada para atendimento e perícia. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local.

Perigo

Na última quarta-feira (12), um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente no Condomínio Jardim Botânico 5. Apresentando traumatismo cranioencefálico (TCE), múltiplas fraturas e sangramento na boca, ele foi levado ao Hospital de Base de Brasília.

Já na tarde de segunda-feira (10), outro motociclista, 40 anos, morreu após se envolver em um acidente, no km 9 da DF-140, sentido Jardim ABC, em São Sebastião. Com lesões incompatíveis com a vida, ele faleceu ainda no local do acidente.