Polícia apreende R$ 700 em notas falsas com adolescente no Gama

Um adolescente, 17 anos, foi abordado por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão com sete notas de R$ 100,00 falsas. O fato ocorreu na noite de sábado (15/3) na quadra 5, no Setor Sul, do Gama. O detido foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para registro da ocorrência.

Em novembro de 2024, mais de R$ 94 mil em notas falsas foram apreendidas por policiais militares do 3º Batalhão, em uma agência dos Correios localizada na Asa Norte. A corporação informou que os pacotes continham notas de R$ 50 e R$ 100. O autor foi detido e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal (PF).

Já em outubro a PMDF prendeu em flagrante um homem acusado de tentar enviar mais de 700 notas de R$100 falsas por uma agência dos Correios localizada no Setor Tradicional, em Planaltina. O suspeito foi autuado pelo crime de falsificação de moeda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Como identificar notas falsas?

Passe os dedos sobre a nota para sentir a rugosidade e as saliências. As notas brasileiras têm uma textura única, produzida pelo uso de técnicas de impressão especiais;

Observe a marca d'água com a representação do animal no centro da nota. Coloque a nota contra a luz e veja, na área clara, a figura do animal e o número do valor da nota, em tons que variam do claro ao escuro;

Verifique a marcação de autenticidade. Um fio escuro fica visível próximo ao meio da nota, quando ela é colocada contra a luz. Nele estão escritos o valor e a palavra “REAIS”. Mas repare: o fio só está presente nas cédulas de 10, 20, 50 e 100 reais. Nas cédulas de valor mais alto, há uma faixa holográfica para mudança de cor conforme a posição da nota. Incline a nota e observe se a faixa muda de cor conforme o ângulo;

Analise a microimpressão utilizando uma lupa. Textos pequenos e detalhes complexos são difíceis de replicar em falsificações. Por exemplo, coloque a nota contra a luz e veja que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número do valor da nota;