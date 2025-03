Narcos do DF: dupla que fazia delivery de drogas é presa

Além da prisão dos suspeitos, as ações resultaram na apreensão de aproximadamente 1kg de skunk, 40 comprimidos de ecstasy e mais de 150g de cocaína - (crédito: Divulgação/PCDF)

Dois homens, de 41 e 23 anos, foram presos em flagrante, acusados de serem importantes fornecedores de entorpecentes para diversas regiões administrativas do DF, incluindo Paranoá e Itapoã.

A dupla foi capturada na sexta-feira (14/2), mas a informação foi divulgada pela Polícia Civil (PCDF) no sábado. Segundo as investigações, os suspeitos atuavam de forma independente, mas com um modus operandi semelhante: realizavam a entrega de drogas em domicílio para outros traficantes, que revendiam os produtos aos usuários finais. A dupla era especializada na distribuição de drogas de alto valor, como skunk, ecstasy/MDMA e cocaína.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a identificação dos traficantes, a equipe policial se dividiu para monitorar as áreas de atuação de cada um, resultando. Além da prisão dos suspeitos, as ações resultaram na apreensão de aproximadamente 1kg de skunk, 40 comprimidos de ecstasy e mais de 150g de cocaína, causando um prejuízo estimado em R$20 mil ao crime organizado.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para os procedimentos legais cabíveis. Os infratores foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzidos à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanecerão à disposição da Justiça.