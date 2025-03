Suspeito de furto em série de condomínios de luxo é preso

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, no Novo Gama (GO), o suspeito de uma série de furtos em residências de condomínio de luxo em Goiânia. Jusceildo Santos da Silva Brito, de 32 anos, foi preso em flagrante e é suspeito de uma série de crimes que somam prejuízo de R$ 700 mil reais.

De acordo com a investigação, apurou-se que no mês de junho de 2024 o suspeito invadiu um condomínio após romper a cerca elétrica do muro e furtou itens em três residências do local. Entre os objetos roubados haviam notebooks, cofre, joias, relógios, e outros itens de valor elevado.

Segundo a PCGO, no mês de novembro de 2024 ele praticou outro furto a um condomínio de luxo na região do Jardim Mariliza, tendo inclusive sido preso à época após investigação da DEIC/GARRA, sendo solto posteriormente. Ele ainda é suspeito de invadir e furtar uma residência em um condomínio no ano de 2021, no Setor de Chácaras Recreio São Joaquim, também em Goiânia.

Durante a busca na residência do suspeito, foram localizados quatro notebooks novos e cerca de R$ 122 mil em espécie, furtados de uma residência situada no Setor de Mansões Park Way.

Confira imagens e vídeo da prisão de Jusceildo: