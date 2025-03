Criança de 2 anos é resgatada após afogamento no Park Way

Uma criança de 2 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após se afogar na piscina de sua casa, localizada na SMPW Quadra 12, conjunto 2 do Park Way, na tarde deste domingo (16/3).

Leia também: Adolescente de 17 anos morre afogado no Lago Paranoá

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a criança já fora da água. A vítima havia ficado submersa por alguns minutos. Um bombeiro militar e uma enfermeira iniciaram imediatamente os procedimentos de suporte básico de vida, conseguindo restabelecer os sinais vitais da criança.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a estabilização da vítima e regulação médica, a criança foi transportada consciente e orientada para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF). As circunstâncias exatas do afogamento ainda são desconhecidas.