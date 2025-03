Procuradoria Especial da Mulher oferece serviços gratuitos na CLDF

Exames de sangue e do colo do útero completamente gratuitos para o público feminino na Praça do Servidor da Casa - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

Entre esta segunda-feira (17/3) e sexta (20/3), na Praça do Servidor da Casa, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa promove uma série de atividades. Exames de sangue e do colo do útero completamente gratuitos, palestras e debates são apenas uma amostra do que terá na “2ª Semana da Mulher: Mais Vozes, Mais Direitos". Os serviços gratuitos começam a ser oferecidos a partir desta terça-feira (18/3).

Algumas instituições no DF farão atendimentos gratuitos, como o Laboratório Sabin, que disponibilizará — para mulheres em situação de vulnerabilidade social — vouchers de check-up laboratorial, com hemograma, glicemia, colesterol e outros. Na Carreta do Sesc, será possível realizar exames citopatológicos do colo do útero.

Para quem precisar emitir carteiras de identidade e documentos de identificação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e da Pessoa com Deficiência (PCD), entre outros registros, o estande da Secretaria de Pessoa com Deficiência auxiliará no processo.

Outros órgãos como a Defensoria Pública do Distrito Federal, a Caesb e as secretarias da Mulher e do Desenvolvimento Social também marcarão presença na 2ª Semana da Mulher, prestando assistência jurídica e informações gerais.

Cuidados estéticos, como corte de cabelo, maquiagem, tranças e design de sobrancelha, também estarão presentes na programação. Além disso, haverá um rol de quinze expositoras de produtos artesanais na feirinha do local. Os serviços estarão disponíveis dos dias 18 a 20 de março, das 9h às 17h, na Praça do Servidor da Câmara Legislativa.

A Semana da Mulher é uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher, estrutura da Câmara Legislativa aberta à comunidade. Às 17h desta segunda (17/3), a deputada Paula Belmonte (Cidadania) toma posse como procuradora.