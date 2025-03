Aplicativo gratuito traz dicas para quem quer conhecer Brasília e arredores

O aplicativo Brasília de A a Z, da Secretaria de Turismo (Setur-DF) já está disponível para download, de forma gratuita, para ajudar quem quer conhecer a cidade. Além do turismo arquitetônico, o app traz opções gastronômicas e dicas para quem quer contato com a natureza.

O aplicativo também mostra uma lista com guias cadastrados e ativos — divididos por segmentos, como religioso e ecoturismo —, e empreendimentos da capital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A turismóloga Yula Moura, destaca: “O carro-chefe de Brasília é a arquitetura e o turismo cívico. Mas tem até mesmo moradores que não conhecem além disso. E é o que a gente quer mostrar”.

Para baixar o appp, o usuário deve buscar por Brasília de A a Z nas lojas de aplicativo – App Store ou Play Store. Depois, é só fazer um rápido cadastro, e estará pronto para navegar entre as opções, que permitem, por exemplo, encontrar atrações nas proximidades com base na sua localização atual, ou montar uma lista com os atrativos que pretende visitar depois.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado