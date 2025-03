Comissão da CLDF aprova nome de Cleber Monteiro para presidência do Iges-DF

Comissão de Saúde sabatina indicado para presidência do Iges-DF, Cléber Monteiro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Após sabatina da Comissão de Saúde da Câmara Legislativa (CLDF), nesta segunda-feira (17/3), os deputados distritais aprovaram o nome de Cleber Monteiro para a presidência do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF).

Por três votos a dois, o nome do delegado aposentado da Polícia Civil (PCDF) foi aprovado pelos distritais que compõem a comissão. Gabriel Magno (PT) e Dayse Amarilio (PSB) votaram contra a indicação.

Ao justificar seu voto, Magno afirmou que o modelo adotado pelo Iges-DF faliu. “Ele não dá conta mais de responder aos anseios da população do Distrito Federal”, comentou. “Hoje, a saúde pública do DF vive uma grave crise, um grande problema, e ele tem nome e sobrenome: Iges-DF”, acrescentou.

Presidente da comissão, Dayse Amarilio disse que negativa pela indicação não tem a ver com o currículo de Cleber Monteiro. “Meu voto não visa reforçar um falso dilema de comparação entre a importância da capacidade de gestão e do conhecimento especializado em saúde”, argumentou.

“Saio em defesa da necessidade de conhecimento nas duas dimensões e, se fosse indicado também um profissional de saúde, mas sem experiência e conhecimento em gestão, eu teria a mesma ressalva”, garantiu.

Pastor Daniel de Castro (PP), um dos que votaram a favor da indicação, ressaltou que “se você sabatina o candidato e ele se encaixa em todas as prerrogativas, com muito respeito e com devida vênia, ele merece um voto da comissão e por unanimidade”. Além dele, Martins Machado (Republicanos) e Jorge Vianna (PSD) foram favoráveis.

Após a aprovação, a indicação vai a plenário. O Correio apurou que deve ocorrer nesta terça-feira (18/3). O nome de Cleber Monteiro foi indicado após o antigo presidente do Iges-DF, Juracy Cavalcante, ser nomeado como secretário de Saúde, no lugar de Lucilene Florêncio, que pediu exoneração do cargo.